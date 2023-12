Neuburger Seniorin verliert bei Telefonbetrug 14.000 Euro

Eine 80-Jährige aus Neuburg wird Opfer einer dreisten Betrugsmasche. Sie hat angeblich viel Geld gewonnen. Am Ende sind 14.000 Euro weg.

Eine Neuburger Seniorin ist einer perfiden Betrugsmasche aufgesessen und hat dabei 14.000 Euro verloren. Die Masche ist nicht neu, aber bei Weitem nicht so bekannt wie der Enkeltrick oder Schockanrufe. In diesem Fall haben die Betrüger ihr Opfer dazu gebracht Gutscheine zu kaufen und die darauf abgedruckten Codes telefonisch weiterzugeben. "Es ist ein sehr hoher Betrag und ein außerordentlicher Fall", sagt Heinz Rindlbacher, Leiter der Neuburger Polizei.

Mit der Aussicht auf einen Gewinn in Höhe von anfangs 38.500 und später sogar 83.000 Euro wurde die Seniorin dazu gebracht Gutscheine in Neuburger Geschäften zu erwerben. Die Codes gab sie an die Betrüger per Telefon durch. Diese machen ihr Geld damit, dass sie die Codes wiederum verkaufen oder auf Konten aufladen. "Das Geld ist weg", sagt Heinz Rindlbacher. Die Betrüger sitzen erfahrungsgemäß in Callcentern im Ausland wie in der Türkei oder den Niederlanden. Sobald die Codes eingegeben sind, gibt es keine Chance mehr den Wert zurückzuholen. Dennoch habe die Seniorin Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel „Gebühren“ zu bezahlen, Gutscheine zu erwerben, kostenpflichtige Telefonnummern anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird.

Die vorgetäuschten Szenarien werden von den Gaunern laufend verändert. Heinz Rindlbacher von der Polizei Neuburg: "Wer angeblich gewonnen aber an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat, sollte äußert misstrauisch werden."

Betrüger: Gewinn gibt es nur gegen eine „Bearbeitungsgebühr“

Sie melden sich zumeist per Telefon - manchmal auch per E-Mail - bei ihren Opfern und behaupten, diese hätten bei einem Gewinnspiel eine hohe Summe, ein hochwertiges Auto oder anderen Sachwert gewonnen. Allerdings könne der Gewinn nur nach Zahlung einer „Bearbeitungsgebühr“ übergeben werden. (AZ)

