Neuburger Siebenten-Tags-Adventisten feiern ihr 100-Jähriges

Die Siebenten-Tags-Adventisten in Neuburg feiern das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen. In einem Rückblick schauen die Beteiligten auf die schwierigen Anfänge.

Am vergangenen Samstag feierte die Ortsgemeinde der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Neuburg ihr Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen. Im Festgottesdienst am Vormittag reichte das Musikspektrum von trompetenbegleiteten Chorälen über Kinderlieder bis hin zu Gospels. In einem historischen Rückblick wurden laut Mitteilung die bescheidenen Anfänge der Gemeinde mit kaum einem Dutzend Mitgliedern deutlich. Während der damaligen Wirtschaftskrise war es schwierig, das nötige Inventar, unter anderem Stühle und Sprechpult, zu beschaffen. Drei Enkel des Mitgründerehepaares Schreiber führten der Festgemeinde anhand von Aufzeichnungen und Erinnerungen ihrer Großeltern diese herausfordernde Zeit vor Augen. Sie betonten den unerschütterlichen Glauben und das Gottvertrauen der Menschen dieser Zeit.

In ihren Grußworten und Ansprachen gingen sowohl der Präsident der Freikirche in Bayern, Pastor Wolfgang Dorn aus München, als auch der zweite Bürgermeister der Stadt Neuburg, Johann Habermeyer, auf die spürbare Verbundenheit der Gemeindeglieder untereinander und ihr Engagement für die Stadt ein. Dieses zeige sich besonders an der Heilpädagogischen Tagesstätte, die die erste Etage des Gemeindehauses an der Donauwörther Straße einnimmt. Ihre Entstehung vor gut zehn Jahren gehe maßgeblich auf den Einsatz engagierter und entsprechend qualifizierter Kirchenmitglieder zurück. Beide Redner, Dorn wie Habermeyer, wünschten den Mitgliedern der Adventgemeinde Neuburg weiterhin Vertrauen und Geborgenheit in Gott sowie seinen Segen.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen konnten die Besucher der Jubiläumsveranstaltung sich ausruhen, miteinander Erinnerungen austauschen oder in Gruppen die Heilige Schrift studieren. Für Gäste mit Ausdauer bot der Abend ein Programm mit viel Musik von Jugendlichen für Junge und Junggebliebene. (AZ)