Neuburger sitzt unter Drogeneinfluss am Steuer und verursacht einen Unfall

Unter Drogeneinfluss hat am Montagnachmittag ein 43-jähriger Autofahrer aus Neuburg einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei war gegen 15.15 Uhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Neuburg auf der Augsburger Straße unterwegs und musste verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 43-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Dabei wurde eine 24-jährige Mitfahrerin im Wagen des 26-Jährigen leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Sonst wurde niemand verletzt.

Unfall in der Augsburger Straße in Neuburg

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 43-Jährigen Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung fest. Auf Nachfrage räumte der Mann ein, Marihuana konsumiert zu haben. Daraufhin musste sich der 43-Jährige in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. Er muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahren unter Drogeneinfluss verantworten. (AZ)