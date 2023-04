Neuburg

vor 49 Min.

Ort für Drogenhandel? Neuburger Skaterplatz steht in der Kritik

Plus Auf dem Neuburger Skaterplatz lassen Jugendliche ihren Müll liegen und sollen dort auch Drogen konsumieren. Das Traumtheater und das Jugendparlament suchen nach Lösungen.

Von Tabea Huser

An Orten, wo junge Menschen zusammenkommen, wird es schnell laut, und der Müll landet nicht immer im Abfalleimer. Der Skaterplatz hinter dem Landratsamt in Neuburg ist so ein Ort. In der jüngsten Sitzung des Jugendparlaments berichtete Tanja Kolb vom Traumtheater über die Stelle – denn ihren Beobachtungen nach wird dort nicht nur Müll hinterlassen, es sollen auch Drogen konsumiert und gehandelt werden.

Das Traumtheater befindet sich in einem Gebäude neben dem Skaterplatz. Gegenwärtig soll eine Gruppe an Jugendlichen den Platz "dominieren", sagt Kolb im Gespräch mit unserer Redaktion. Die 15 bis 20 Jugendlichen würden auf dem Gelände Fußball spielen und Musik hören. Doch sie lassen auch ihre Essensreste liegen, mal zerfetzen sie Plüschtiere, und Glasscherben liegen herum, wie die Leiterin des Traumtheaters beobachtet hat. Sie hole dann selbst den Besen raus und räume auf. "Die eigentliche Nutzung des Platzes ist nicht mehr möglich", sagt Kolb. Der Müll ist aber nicht das einzige Problem.

