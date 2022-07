Neuburg

vor 20 Min.

Neuburger Sommerakademie steht in den Startlöchern

Plus Die Neuburger Sommerakademie kann in der 44. Auflage wieder normal stattfinden. Neben den Kursen gibt es ein breites Rahmenprogramm für Kulturliebhaber und -liebhaberinnen.

Von Anna Hecker

Es geht zurück zu Normalität, auch bei der Neuburger Sommerakademie. Nach zwei Jahren Pandemie, in der die Kunstkurse in abgespeckter Form angeboten werden mussten, kann die 44. Auflage des Ereignisses in diesem Jahr wieder ohne Einschränkungen stattfinden. Geboten ist ein breit gefächertes Programm aus Klassik, Alter Musik, Jazz, Bildender Kunst, Tanz und Theater und auch bei den Dozenten und Dozentinnen hat sich wieder die Crème de la Crème angekündigt.

