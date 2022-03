Neuburg

19:45 Uhr

Neuburger Sommerpark als Überbrückung

Plus Nachdem Zeit und Geld heuer fehlen, um das neue Konzept für das Volksfest umzusetzen, liefert der Sommerpark zumindest einen Vorgeschmack auf das, was 2023 folgen soll.

Von Manfred Rinke

Jetzt wird in aller Ruhe das auf die Beine gestellt, was vor vier Wochen, kurz bevor es im Stadtrat grünes Licht dafür gegeben hätte, wieder abgesetzt worden war. Für die Neugestaltung des Volksfestes gibt es nun ausreichend Zeit, die Mittel dafür in den Haushalt für nächstes Jahr einzustellen, im Herbst den Biergartenbetrieb auszuschreiben und im Januar 2023 die notwendigen Baumaßnahmen. In diesem Jahr wird der Neuburger Sommerpark als Überbrückung einen Vorgeschmack auf das dann neu konzipierte Volksfest liefern.

