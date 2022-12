Neuburger Sozialverlosung: Die ersten Gewinner

Bei der 33. Neuburger Sozialverlosung fand am Sonntagabend die erste Zwischenziehung statt. Insgesamt 17 Preise wurde verlost. Das sind die Gewinner.

Sie war schon ein Renner, als es noch den Päckchenturm auf dem Schrannenplatz gab und ist es bis heute geblieben: die Neuburger Sozialverlosung. Sie geht in diesem Jahr zum 33. Mal über die Bühne. Am Sonntagabend fand die erste von drei Zwischenziehungen statt. Die Preise werden am Donnerstag um 18 Uhr auf der Bühne am Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz übergeben.

Folgende Preise und Gewinner wurden am Sonntagabend vom Christkind gezogen: Mario Bozic, Weichering (Gutschein vom Modehaus Bullinger im Wert von 50 Euro), Hilde Lautner, Neuburg (Rewe Gutschein Guggenmos im Wert von 50 Euro), Ramona Hager, Neuburg (Luftkompressor Koffer OBI im Wert von 75 Euro), Simone Eisermann (Winkelschleifer OBI im Wert von 80 Euro), Anika Imeri (Kabelloser Boden-Reiniger MD OBI im Wert von 80 Euro), Reinhard Rüpling, Rohrenfels (VHS-Gutschein im Wert von 100 Euro), Carina Schmidt, Neuburg (Koffer Set im Wert von 100 Euro), Alexander Bauch, Nassenfels (Grill-Holzkohle Barbacoa Detroit im Wert von 100 Euro), Armin Egner, Neuburg (Akku-Schrauber Black und Decker im Wert von 100 Euro), Martin Fischer, Neuburg (Rewe-Gutschein Guggenmos im Wert von 100 Euro), Maria Kugler, Neuburg (Gutschein Stadtwerke im Wert von 100 Euro), Markus Prießmann, Unterstall (Schwenkgrill im Wert von 100 Euro), Manuela Gieß, Rennertshofen (Akkusauger beutellos Öko AEG im Wert von 120 Euro, Los), Sabine Ovzarek, Rohrenfels (Gutschein von Mode Brenner im Wert von 120 Euro), Luisa Gojani, Neuburg (Mayr Schubkarren Spaten, Pickl), Johannes Schuster, Nassenfels (Uhren Burg Damen-Kette 9 im Wert von 179 Euro) und Wolfgang Gany, Dollnstein (Grill Gas Spirit E 220 Weber OBI im Wert von 450 Euro).

Insgesamt verstecken sich heuer Preise im Wert von 86.500 Euro in 40.000 Losen. Nachdem das traditionelle Gewinnspiel im vergangenen Jahr pandemiebedingt im letzten Moment abgesagt werden musste, kann es heuer wieder normal stattfinden. Während für den zweiten Gewinner ein E-Bike von Fahrrad Appel winkt, ist der Hauptgewinn dunkelblau und 17.000 Euro wert. Es ist ein Skoda Fabia, den das Autohaus B13 stellt.

Bevor der große Hauptgewinn am 23. Dezember um 18 Uhr seinen glücklichen Gewinner oder seine Gewinnerin findet, sind bis dahin noch zwei Zwischenverlosungen geplant. Eine am 11. Dezember mit Preisen im Wert von 2700 Euro und bei der Zwischenziehung am 18. Dezember beträgt der Preiswert sogar 3700 Euro. Auch die Zusatzverlosungen sind jeweils um 18 Uhr geplant. Die Gewinner werden per Mail oder telefonisch informiert.

Das große goldene Los wird dann am 23. Dezember direkt auf der Bühne gezogen, die Losfee ist in diesem Jahr das Neuburger Christkind selbst. (AZ)