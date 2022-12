Neuburger Sozialverlosung mit einem neuen Rekord

Die 40.000 Lose bei der Neuburger Sozialverlosung waren so schnell weg wie nie zuvor. Wer ein Los hat, kann auf sein Glück hoffen. Erreicht hat es bereits die Gewinner der zweiten Zwischenziehung am Sonntagabend.

Der Krieg, die Energiekrise - Bernd Pfahler war sich nicht ganz sicher, wie es sich auf den Losverkauf bei der Neuburger Sozialverlosung auswirken würde, wenn die Menschen den Gürtel enger schnallen müssen und das Geld nicht mehr so locker sitzt. Um so überraschter war der Koordinator der traditionellen vorweihnachtlichen Aktion, als er am Samstag um 11.30 Uhr die Nachricht erhielt, dass alle 40.000 Lose verkauft sind.

Für die Neuburger Sozialverlosung steht damit ein neuer Rekord. "Denn wir haben die Lose noch einmal zwei Tage früher verkauft gehabt als im bisher besten Jahr", erklärt Pfahler. Wer sich ein Los geangelt hat, hat sich vielleicht schon vergangenen Sonntag bei der ersten Zwischenziehung über einen der Preise im Gesamtwert von 86.500 Euro freuen können. Oder er war unter den Gewinnern der Ziehung am Sonntagabend auf der Bühne am Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz.

Zweite Zwischenziehung der Sozialverlosung in Neuburg mit 18 Preisen

Bei der zweiten Zwischenziehung wurden vom Neuburger Christkind Fiona insgesamt 18 Preise mit einem Gesamtwert von 2650 Euro gezogen. Die Gewinner sind: Andrea Stiemke, Ingolstadt (Rewe-Guggemoos Gutschein), Anja Huff, Neuburg (Tassimo Kaffeemaschine), Christoph Krenauer, Igolstadt (Luftkompressor Koffer, Obi), Diana Stebich, Neuburg (Krawattennadel, Uhren Burg), Markus Rupaner, Rennertshofen (Bohrhammer), Raiko Reiter, Oberhausen (Hifi Anlage), Bärbel Sander, Neuburg (Koffer Set), Benjamin Lunzner, Königsmoos (Gas Grill), Beatrice Adriana Posadas de Jesus, Neuburg (Gas Grill), Hans Schnotz, Bechhofen (Hörgerätegutschein Seifert), Erna Ziegler, Ehekirchen (Gutschein Stadtwerke), Friedrich Lindel, Neuburg (Herrenuhr, Uhren Burg), Katy Gehrmann, Ingolstadt (Ohrringe Uhren Burg), Christa Escher, Eichstätt (Mode Brenner Gutschein), Gabi Koppold, Schiltberg (Herren Uhr, Uhren Burg), Inge Spotka, Neuburg (Damenkette, Uhren Burg), Philipp Weidner, Neuburg (Werkzeugkoffer) und Willi Richter, Bergheim (Küchenmaschine, Firma Bauer). Die Übergabe der Preise findet am Donnerstag um 18 Uhr auf der Bühne am Schrannenplatz statt.

Am kommenden Sonntag, 18. Dezember findet die dritte Zwischenziehung statt. Dann beträgt der Preiswert 3700 Euro. Auch wer als Gewinner nicht vor Ort ist, erfährt von seinem Glück - außer über die Neuburger Rundschau - per Mail oder telefonisch. Der große Hauptgewinn, ein 17.000 Euro teurer Skoda Fabia, den das Autohaus B13 stellt, wird am 23. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt vom Christkind gezogen.

Nachdem die Lose alle weg sind, ist auch der Verkaufsstand auf dem Schrannenplatz geschlossen. Der Stand für die Gewinnausgabe bleibt aber täglich von 15 bis 18 Uhr besetzt. Bedanken möchte sich Bernd Pfahler schon einmal bei den rund 40 Ehrenamtlichen, ohne die die Sozialverlosung überhaupt nicht zu stemmen wäre. "Die kommen kreuz und quer aus allen Gruppierungen des BRK-Kreisverbandes und sind eine riesige Unterstützung", verdeutlicht Pfahler.