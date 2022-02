Neuburger Spendenaktion für die Ukraine geht durch die Decke

Um die Ukraine zu unterstützen, starten die Neuburger Wolfgang Gensberger und Michael Grontzki eine Hilfsaktion. Die Unterstützung geht mittlerweile weit über den Landkreis hinaus.

Sie wollen helfen – und zwar so schnell es geht. Wolfgang Gensberger und Michael Grontzki, zwei Unternehmer aus Neuburg, sammeln deshalb Hilfsgüter für das Krisengebiet. Gensberger nimmt jegliche Art von Nützlichem für die Menschen, die in der Ukraine zurückgeblieben sind, an. Grontzki konzentriert sich bei seiner Aktion auf die Kleinen und bittet um Kleiderspenden für Kinder, Süßigkeiten und warme Decken. Beide sind bereits miteinander in Kontakt getreten, um, falls nötig und möglich, sich gegenseitig zu unterstützen.

Die Resonanz auf seinen Aufruf in den sozialen Netzwerken war enorm, erzählt Wolfgang Gensberger. In seiner Firma im Schleifmühlweg in Neuburg stapeln sich die Pakete. Im Minutentakt fahren Autos vor, der Stapel an Hilfsgütern wächst weiter. Lebensmittel, Kleidung, Schlafsäcke – die Menschen wollen helfen. Die Idee zur Aktion stammt von einem Freund von Gensberger: Markus Langer, der unter seinem Künstlernamen Sepp Bumsinger bekannt ist, wollte Spenden in die Ukraine bringen und war auf der Suche nach einem passenden Transportmittel. Gensberger sagt sofort zu, seine Frau Jana hat jedoch die Idee, alles noch größer aufzuziehen. „Man darf in solchen Krisen nicht nur zusehen, man muss helfen“, ist sie überzeugt.

Gesagt – getan, das Ehepaar Gensberger startet einen öffentlichen Aufruf auf Facebook. Man möge Geld und Sachspenden bringen. „Ursprünglich habe ich gehofft, zwei Sprinter mit Spenden beladen zu können“, meint Gensberger. Doch weit gefehlt. Die Solidarität der Menschen in Neuburg und der Umgebung hat der Geschäftsmann weit unterschätzt. Seit er den Aufruf gestartet hat, wird er von einer Flut an Hilfsangeboten überrollt. Egal ob es Sachspenden selbst sind, ihm Busse angeboten werden, die zum Transport genutzt werden können, oder heimische Unternehmen, die sich mit Lebensmittelgroßspenden und Ähnlichem beteiligen wollen. „Wir sind mittlerweile eigentlich nur das Sprachrohr, die wahren Helden sind alle, die uns unterstützen“, sagt Jana Gensberger.

Neuburger Hilfsaktion für die Ukraine sprengt Erwartungen

Und unterstützen wollen so viele Menschen, dass Gensberger sich mittlerweile entschieden hat, nach speziellen Gütern zu fragen. „Unsere Hilfe richtet sich vor allem an Männer in der Ukraine, die nicht ausreisen dürfen, weil sie für den Dienst an der Waffe bereit sein müssen.“ Deshalb bittet er gezielt um Medikamente, Verbandsmaterial, Decken, Isomatten und Schlafsäcke. Auch alte Bundeswehrkleidung ist willkommen. „Ursprünglich war mein Gedanke, Flüchtlinge zu unterstützen, die die Ukraine bereits verlassen haben. Auf Nachfrage wurde mir aber gesagt, dass diese Menschen sehr gut versorgt werden. Die Hilfsbedürftigkeit im Land selbst ist wohl größer“, gibt Gensberger wider.

Mittlerweile ist die Aktion so groß geworden, dass auch Menschen aus Pfaffenhofen, Eichstätt oder sogar Augsburg nach Neuburg kommen. Statt mit zwei Sprintern, wie ursprünglich geplant, wird Gensberger mit zehn Fahrzeugen aus Neuburg und sieben Fahrzeugen aus Ingolstadt den Weg mit den mehreren tausend Paketen in die polnische Stadt Przemysl antreten. Die Stadt liegt unmittelbar an der ukrainischen Grenze. Von dort werden die Spenden dann von einer Hilfsorganisation entgegengenommen und an Bedürftige im Krisengebiet verteilt.

Wolfgang Gensberger und seine Frau Jana sammeln für die Ukraine.

Die Aktion wird Schritt für Schritt begleitet und kann auf Facebook mitverfolgt werden. Außerdem hat Gensberger anlässlich der enormen Resonanz eine Website ins Leben gerufen. Unter www.ukraine-hilfe-bayern.de und der zugehörigen Facebookseite www.facebook.com/ukrainehilfebayern können sich Interessierte über den aktuellen Stand der Aktion informieren. Am Mittwoch wird sich der Konvoi Richtung Ukraine in Bewegung setzen.

Zwei Neuburger sammeln Hilfsgüter für die Ukraine

Auch Michael Grontzki hat sich bereits mit Wolfgang Gensberger in Verbindung gesetzt, der sich, wie oben erwähnt, Mitte der Woche auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze machen möchte. Grontzki fasst für seine Fahrt dorthin den Donnerstag oder Freitag ins Auge, „je nachdem, wie schnell der VW-Bus mit Anhänger voll ist“. Grontzki, der in Neuburg-Zell einen Karosserie- und Lackierereibetrieb führt, will sich mit seiner Aktion auf die jüngeren Betroffenen konzentrieren. Er bittet deshalb um Kleiderspenden für Kinder, Süßigkeiten und wärmende Decken. Auch er möchte für den Start seiner Hilfsaktion nicht viel Zeit vergehen lassen, „weil mir die gesamte Thematik ein wenig heruntergespielt wird, so nach dem Motto: Ist ja weit weg von uns, uns kann ja nichts passieren“.

Um für Unterstützung seines Anliegens zu werben, war Grontzki am Montagvormittag auch im Südpark unterwegs, fragte in Bezug auf Anziehsachen für Kinder in Bekleidungsgeschäften nach möglichen Ladenhütern. Darüber hinaus sprach er auch Eltern direkt an, die mit ihren kleinen Kindern unterwegs waren, oder Großeltern, die er mit ihren Enkeln antraf. „Die Reaktionen waren sehr positiv“, sagt Grontzki. Als er wieder im Betrieb war, hatte es bereits Anrufe von Menschen gegeben, die helfen wollen. Wer nützliche Dinge für die Bedürftigen spenden möchte, kann sie direkt bei der Firma Karo-La GmbH im Tränkenweg 5 in Neuburg-Zell abgeben. Michael Grontzki wird dafür auf dem Kundenparkplatz einen offenen Anhänger platzieren, in dem jeder jederzeit seine Spende abliefern kann.