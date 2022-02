Neuburger Stadtkapelle ehrt Musikerinnen und Musiker

Musikerinnen und Musikern der Stadtkapelle Neuburg wurden ihre Leistungsabzeichen und Urkunden überreicht. Die Prüfung beinhaltete einen zusätzlichen Spannungsfaktor.

Zehnmal Silber und siebenmal Bronze – so lautet die Bilanz der diesjährigen Verleihung der Musikerleistungsabzeichen bei der Neuburger Stadtkapelle. Allerdings verlief die Verleihung coronabedingt anders als bisher gewohnt nicht im großen und feierlichen Rahmen statt. Die Vereinsverantwortlichen überlegten sich vielmehr eine „Landkreis-Tour“, bei der eine Delegation bestehend aus dem ersten Vorsitzenden Nino Alfke sowie den beiden Jugendleitern Angelina Feigl und Michael Kraus, die Absolventen einzeln besuchten und Anstecknadeln, Urkunden sowie eine kleine Aufmerksamkeit der Stadt Neuburg überreichten.

Stadtkapelle Neuburg ehrt Musikerinnen und Musikern mit Leistungsabzeichen und Urkunden

„Auch wenn wir die Verleihung nicht wie gewohnt durchführen konnten, wollen wir dennoch unseren Musikern zu ihrer geleisteten Arbeit gratulieren und ihnen zeigen, wie stolz wir als Verein auf die erbrachten Leistungen sind“, verdeutlicht Nino Alfke. Neben den Absolventen, die 2021 ihre komplette Prüfung, bestehend aus einem schriftlichen und praktischen Teil, ablegten, gab es auch einige Musiker, die nur noch ihren praktischen Teil absolvieren mussten. Dies kam zustande, da 2020 die Praxisprüfungen aufgrund der Pandemie abgesagt werden mussten.

Für die Musikerinnen und Musiker bedeutete dies, ein weiteres Jahr länger warten, üben und dabei nicht die Motivation verlieren. Nach diesem Rückschlag nahmen die Musiker daher erleichtert die Information auf, dass 2021 wieder eine Praxisprüfung durchgeführt wird. Für diese galt jedoch die Voraussetzung, dass eine Durchführung nur im digitalen Rahmen und nicht wie sonst in Präsenz erfolgen kann. Die Prüfungsteilnehmer mussten somit die Praxis-Prüfung von Zuhause aus am eigenen Computer ablegen. Wie einige Absolventen bestätigten, brachte diese technische Hürde am Prüfungstag selbst noch mal einen zusätzlichen Spannungsfaktor neben der normalen Nervosität mit sich. Umso erleichterter waren die Musiker der Stadtkapelle wie auch ihre Instrumentallehrer, als am Ende der Prüfungen das Ergebnis feststand – bestanden! (nr)