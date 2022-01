Neuburger Stadtrat beschließt Baumfällungen im Englischen Garten

Plus In einer knappen Entscheidung sprechen sich die Neuburger Stadträte für die Baumfällungen im Englischen Garten durch den WAF aus – allerdings erst im kommenden Jahr.

Die Würfel sind gefallen. Nach monatelanger Diskussion gibt es eine Entscheidung zu den Baumfällungen im Englischen Garten. Wenn auch knapp, hat sich der Neuburger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung dazu entschlossen, die rund 800 Bäume zu entnehmen. Allerdings in zwei Etappen und mit einem Kompromiss, der sich erst im Lauf der Sitzung entwickelt hat.