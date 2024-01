Neuburg

vor 17 Min.

Neuburger Stadtrat der Zukunft: Wer sich bereits sicher zurückzieht

Plus Gut die Hälfte des Neuburger Stadtrats könnte womöglich zur nächsten Periode aufhören. Dabei soll das Gremium von 30 auf 40 Mitglieder wachsen. Was bereits jetzt klar ist.

Von Reinhard Köchl Artikel anhören Shape

Die Stadt Neuburg wächst und wächst, und mit ihr wachsen die Probleme. Wenn die Bürgerinnen und Bürger bei den nächsten Kommunalwahlen 2026 wieder an die Urne gerufen werden, dann erwarten sie noch größere Stimmzettel als bisher und lange Wartezeiten vor den Kabinen. Der Grund schwebt über den Parteien und Gruppierungen wie ein Damoklesschwert: Da Neuburg inzwischen die Heimat von 31.500 Menschen geworden ist, sitzen im nächsten Stadtrat nicht mehr 30, sondern gleich 40 Mandatsträgerinnen und -träger. Eine Veränderung, die derzeit reihum mehr Fragen als Antworten aufwirft.

Im Vergleich dazu wählt Ingolstadt (142.000 Einwohner) 50 Räte, Augsburg (302.000) 60, für Nürnberg (542.000; 70) und die Landeshauptstadt München (1,58 Millionen; 80) gelten Sonderregelungen. Neuburg liegt laut Gemeindeordnung in der Kategorie 30.000 bis 50.000. Doch die Verantwortlichen im Rathaus wie auch die Bürgerinnen und Bürger stehen der Aufstockung in seltener Einmütigkeit ablehnend gegenüber, auch weil es immer schwieriger wird, geeignetes Personal zu rekrutieren. Galt es früher noch als Ehre, in den Stadtrat gewählt zu werden, so empfinden die Menschen dies zunehmend als Bürde. "Das beginnt schon in der Bundespolitik, bei der sich die Aufbruchstimmung nach den Bundestagswahlen längst relativiert hat", stellte Franziska Hildebrandt, die Vorsitzende von "Wind", fest. "Statt Lob gibt es eigentlich nur Kritik. Und die will keiner haben." Ihre Gruppierung - vor vier Jahren noch mit dem Newcomer-Effekt angetreten - kann sich laut Hildebrandt nicht vorstellen, 40 Kandidaten aufzubieten. Mit-Stadtrat Frank Thonig hat bereits seinen Rückzug angekündigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen