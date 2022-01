Neuburg

18:30 Uhr

Neuburger Stadtrat entscheidet sich für Lösung beim Feuerwehrhaus Bittenbrunn

Plus Das Feuerwehrhaus in Bittenbrunn ist seit Jahren ein Sorgenkind. Der Neuburger Stadtrat entschließt sich für das Konzept des eigenen Bauamtes. Damit wird nur das Feuerwehrhaus neu gebaut.

Von Anna Hecker

Was lange währt, wird endlich gut. So zumindest ist die Hoffnung in Bezug auf das Bittenbrunner Feuerwehrhaus nach dem jüngsten Beschluss des Neuburger Stadtrates. Denn mit großer Mehrheit sprach sich das Gremium für eine umfangreiche Sanierung und einen Teilneubau des Feuerwehrhauses im Norden Neuburgs aus. Der Abbruch des bestehenden Gebäudes könnte noch in diesem Jahr stattfinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

