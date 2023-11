Neuburger Stadtrat hält an Brücke fest und entscheidet sich für Standort

Nach langen Diskussionen hält der Neuburger Stadtrat an der geplanten Fußgänger- und Radfahrerbrücke fest - trotz angespanntem Haushalt. Auch ein Standort ist nun festgelegt.

Der Neuburger Stadtrat hält trotz angespannter Haushaltslage an der Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Donau fest. In der Sitzung am Dienstagabend stimmte eine knappe Mehrheit von 16 zu 13 Mitgliedern dafür, die Planungen für das Millionenprojekt nicht vorerst auszusetzen - einen solchen Vorschlag hatte die Verwaltung zur Debatte gestellt (die NR berichtete).

Der Entscheidung vorausgegangen waren kontroverse und knapp zwei Stunden dauernde Diskussionen. Alfred Hornung, Fraktionsvorsitzender der CSU, verwies auf die finanziellen Risiken angesichts der momentanen Haushaltslage. Sollte man die Planungen jetzt vorantreiben und ein Vergabeverfahren in Gang setzen, müsse die Stadt Planungskosten von geschätzt 500.000 Euro aufbringen - ohne zu wissen, ob das Vorhaben am Ende genehmigungsfähig sei. Man müsse deshalb erst einige Hausaufgaben machen, um kein Geld "in den Sand zu setzen".

Fußgänger- und Radfahrerbrücke in Neuburg soll am Brandlbad entstehen

Auch Christina Wilhelm (AfD) argumentierte in diese Richtung. Stadträtinnen und Stadträte der Freien Wähler, der Grünen, der SPD, der FDP und von Wind hielten dagegen. "Wir sind der festen Überzeugung, dass wir trotz schwieriger Haushaltslage die Planungen vorantreiben müssen", betonte etwa Ralph Bartoschek für die SPD. Dies sei man den Bürgerinnen und Bürgern schuldig. Mit dem Verweis auf die Finanzen jetzt alle Projekte auszusetzen, auch wenn diese aus der Bevölkerung unbedingt gewünscht seien, könne man gegenüber den Wählerinnen und Wählern nicht rechtfertigen, so Bartoschek. Am Ende setzten sich die Stadträte, die trotz der aktuellen Umstände an den Brückenplänen festhalten möchten, in der Abstimmung knapp durch.

Daran anschließend folgte eine weitere, wichtige Entscheidung. Um die Planungen fortsetzen zu können, musste sich das Gremium auf einen Standort für die Brücke festlegen. Drei Varianten standen zur Auswahl - am Brandlbad, an der Lände und im Bereich der Donauinsel. Jeder Standort bringt Vor- und Nachteile mit sich, die in der Sitzung ausgiebig diskutiert wurden. Laut Verwaltung ist keiner der Vorschläge ideal. Die Lösungen am Inselspitz sowie an der Lände lehnte das Gremium mit 12 zu 17 beziehungsweise 11 zu 18 Stimmen ab. Eine Mehrheit von 16 zu 13 fand sich dagegen für den Standort am Brandlbad.

