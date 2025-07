Neuburger Stadtrat und Ex-OB-Kandidat Michael Wittmair tritt bei den Linken aus

Der Neuburger Stadtrat und ehemalige OB-Kandidat Michael Wittmair tritt bei den Linken aus. Das gibt die Partei per Pressemitteilung bekannt. Als Grund wird auf Nachfrage unserer Redaktion eine Kontroverse mit dem Kreisvorstand genannt. Die näheren Gründe sowie die Folgen des Austritts wollen Wittmair und die Partei bei einem Pressetermin in der kommenden Woche schildern.

Wittmair ist 2020 als OB-Kandidat der Linken angetragen und hat 1,8 Prozent der Stimmen geholt. In den vergangenen Jahren im Stadtrat sorgte er immer wieder für Ärger. Negativer Höhepunkt dürfte eine Sitzung im Herbst 2022 gewesen sein. Damals verließen, aus Protest gegen Wittmairs regelmäßige Schimpftiraden, zahlreiche Stadträte während der Sitzung den Saal. Auch mit seiner Flut an Anträgen löst er im Gremium und in der Stadtverwaltung immer wieder Kopfschütteln aus. (ands)