Neuburger Stadtwerke arbeiten an Strategie für niedrigere Nahwärmepreise

Der Preis für die Neuburger Nahwärme steigt Anfang des Jahres enorm. Die Stadtwerke suchen nach Möglichkeiten, um ihre Kunden finanziell zu entlasten und informieren in einem Schreiben.

Mit einem Schreiben wenden sich die Neuburger Stadtwerke an ihre Kundinnen und Kunden, die von der spürbaren Erhöhung des Nahwärmepreises zum Jahresbeginn betroffen sind. Bereits in der jüngsten Pressekonferenz kam vonseiten der Stadtwerke die Ankündigung, dass man an einem Modell arbeite, mit dem die betroffenen Bürgerinnen und Bürger doch noch finanziell entlastet werden können.

Folgendes Schreiben wurde zu Wochenbeginn an die Nahwärme-nutzer und -nutzerinnen verschickt und die aktuellen Informationen im Namen der Stadtwerke weitergegeben:

„Sollten die erhöhten Abschlagszahlungen für Sie eine übermäßige soziale Härte bedeuten, rufen Sie uns bitte an. Unsere Kontaktdaten können Sie diesem Schreiben entnehmen. Wir werden uns in jedem Fall bemühen, eine sozialverträgliche und einvernehmliche Lösung zu erarbeiten.

In Abhängigkeit der weiteren Marktentwicklung der Gaspreise prüfen wir ein neues Vertragsmodell, bei dem die für September 2023 vorgesehene zweite Abwärmefassung bei der Familie Rockwool stärker berücksichtigt werden soll. Durch den Einsatz dieser zweiten Abwärmefassung würde sich der Gaseinsatz verringern und der Anteil an Abwärme sich dementsprechend erhöhen. Dieser Vorteil wäre dann in das neue Vertragsmodell einzuarbeiten.

Die Stadtwerke werden weiterhin daran arbeiten, den Anteil an industrieller Abwärme mittelfristig zu erhöhen, um noch mehr Unabhängigkeit von den (Anm. der Redaktion: internationalen) Energiemärkten zu erreichen.“

Neuburger Stadtwerke suchen nach Modell für günstigere Nahwärme

In dem jüngsten Schreiben haben die Stadtwerke erneut die Möglichkeit genutzt, zu erklären, wie es überhaupt zu der Preissteigerung kam: Wie bereits berichtet, wird die Neuburger Nahwärme aktuell durch 70 Prozent mit gasbetriebenen Blockheizkraftwerken erzeugt. Damit hängt der Nahwärmepreis unmittelbar mit dem internationalen Gasindex zusammen. Da dieser in den vergangenen zwei Monaten des Jahres 2021 enorm gestiegen ist, schlug sich dies auch auf den Neuburger Nahwärmepreis nieder.

Die Stadtwerke machten bereits beim vergangenen Pressetermin deutlich, dass man nach einer Möglichkeit suche, um die Kundinnen und Kunden zu entlasten, denn „uns ist klar, dass diese Entwicklung für Sie, aber auch für uns, eine große Herausforderung bedeutet. Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst, unser Ziel als regionaler Energieversorger ist es, eine passende Lösung für beide Seiten zu finden“, wie es in dem Schreiben der Stadtwerke heißt. (nr)