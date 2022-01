Neuburger Stadtwerke fahren „soliden Kurs nach oben“

Plus Trotz schwieriger und nach mitunter turbulenten Zeiten entwickeln sich die Stadtwerke Neuburg positiv. In die Nahwärme soll weiter groß investiert werden. Wie sich der kommunale Eigenbetrieb entwickeln soll.

Nach ausführlichen Vorberatungen in zwei Sitzungen des Werkausschusses war das einstimmige Votum der Stadträte für den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Neuburg fürs laufende Jahr quasi nur noch Formsache. Florian Frank hatte dem Gremium vor der Abstimmung die Eckdaten des Haushaltsplans vorgestellt.