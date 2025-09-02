Neuburger Tafel feiert Jubiläum: Seit 25 Jahren im Einsatz für bedürftige Mitbürger

25 Jahre unentgeltliches Engagement für bedürftige Mitbürger – in aller Stille und Bescheidenheit, ganz im Stil der täglichen Arbeit, beging die Tafel Neuburg dieses eindrucksvolle Jubiläum. Aus diesem Anlass stellte sich der Großteil der 85 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum gemeinsamen Gruppenfoto. „Ein tolles Team“ stellte die Vorsitzende Philomena Schlamp (vorne, 5. von rechts) zufrieden fest.

Jubiläum: Neuburger Tafel besteht seit 25 Jahren

Das zeigt sich laut Mitteilung auch in der Zusammensetzung der Mannschaft im Alter von 21 bis 81 Jahren: Rentner/Pensionäre, Schichtarbeiter, Studenten, Helfer, die nach Feierabend mit anpacken sowie ukrainische Flüchtlinge. Regelmäßig nutzen auch Schüler, Konfirmanden und Firmlinge die Möglichkeit, ein soziales Praktikum bei der Tafel zu absolvieren. Als Ausdruck der Wertschätzung hatten einige Firmen ausdrücklich Geld für eine interne Jubiläumsfeier gespendet. „Wir helfen gerne“, dieses Leitbild gilt auch weiterhin für die Arbeit der Tafel Neuburg. (AZ)