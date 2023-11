Neuburg

12:07 Uhr

Neuburger Tafel gibt Entwarnung: "Wir haben keine Krise"

Plus Einige Tafeln schlagen Alarm, weil es an Helfern und Spenden mangelt. In Neuburg sieht die Lage anders aus. Und das trotz zunehmender Kundschaft.

Es ist wie ein Lichtblick in zunehmend schwierigen Zeiten. Da hört man von Teuerungen, von steigenden Kosten und Krisen. Das Gefühl, an allen Ecken und Enden wird es schwieriger, steigt. Doch es sind eben nicht alle Ecken, an denen es brennt. Entwarnung kommt nun gerade von einer Neuburger Einrichtung, bei der man Notstand in der aktuellen Zeit schon fast erwarten würde: der Neuburger Tafel.

Denn die vergangenen Jahre waren für die Neuburger Einrichtung sowie zahlreiche andere Tafeln alles andere als leicht. Mangel in den Supermarktregalen reduzierten die Spenden durch Unternehmen während gleichzeitig zahlreiche hilfsbedürftige Menschen ins Land strömten. Doch die Tafel vor Ort hat die Herausforderungen gemeistert und kann heute sagen: "Wir haben keine Krise."

