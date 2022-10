Neuburg

18:00 Uhr

Neuburger Tafel ist am Anschlag: "Das ist der Wahnsinn!"

Plus Die Tafel in Neuburg gibt mittlerweile an 520 Haushalte mit rund 1250 Personen Lebensmittel aus. Während sie von privat stark unterstützt werden, gehen Warenspenden von den Märkten spürbar zurück. Das hat Konsequenzen.

Von Manfred Rinke

"Mehr geht nicht", sagt Philomena Schlamp. Seit fünfeinhalb Jahren steht sie an der Spitze der Neuburger Tafel. Was sie und ihre 75 Mitstreiterinnen und Mitstreiter derzeit mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit durchmachen, haben sie noch nicht erlebt. "Das ist der Wahnsinn! Das kann sich niemand vorstellen", sagt sie.

