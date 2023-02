Neuburger Traditions-Bäckerei Hörmann schließt nach über 60 Jahren

Plus Die Bäckerei Hörmann gehört zu den Traditionsbetrieben im Landkreis. Ende Mai ist nun Schluss. Was die Gründe sind und ob es einen Nachfolger gibt.

Es gibt mehrere Faktoren, die aus einem Betrieb einen Traditionsbetrieb machen. Da ist zum einen die lange Geschichte, die dahintersteckt, die Weitergabe der Verantwortung von Generation zu Generation einer Familie. Hinzu kommt das Sortiment, die Liebe zum Handwerk, das zum Markenzeichen wird. Und dann sind es die Menschen, die seit Jahren oder auch Jahrzehnten fest zum Kundenstamm gehören. All das Genannte trifft auch auf die Neuburger Bäckerei Hörmann zu. Vor mehr als 60 Jahren legen Josef und Hannilotte Hörmann den Grundstein für den Betrieb. Ende Mai ist nun Schluss und eine kleine Ära geht damit zu Ende.