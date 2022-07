Neuburg

Neuburger Umwelttage: Eine Woche für Umwelt und Geldbeutel

Plus Die Neuburger Umwelttage laufen in diesem Jahr eine Woche lang bis zum kommenden Wochenende mit vielen Aktionen. Offiziell eröffnet wurden sie am Sonntag. Erste Angebote gab es aber bereits am Samstag.

Von Manfred Dittenhofer

Als ob sie dem Ganzen Nachdruck verleihen wollte, strahlte die Sonne vom Himmel, als pünktlich um 11 Uhr Neuburgs Bürgermeister Johann Habermeyer die Neuburger Umwelttage eröffnete. Zum Kick-off der Umwelttage, die erstmals eine ganze Woche dauern, waren 14 Aussteller, alles Mitglieder des Vereins „e-e-e“, Energie effizient einsetzen, auf den Schrannenplatz gekommen. Im Mittelpunkt stand, unter dem Motto „bauen - sanieren - mobil sein“, die kostenlose Energieberatung für Neubau oder Sanierung. Außerdem gab es einige Vorträge in der Schrannenhalle zum Thema nachhaltiges Bauen und Sanieren.

