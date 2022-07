Neuburg

Neuburger Vereine leiden unter drohender Hallenbadschließung

Die Becken im Neuburger Hallenbad werden in diesem Herbst und Winter wohl komplett oder zum größten Teil leer bleiben. Wegen der Energiekrise beschließt der Werkausschuss die Maßnahme. Das betrifft Vereine wie private Badegäste massiv. Vor allem auch, weil es keine Schwimmkurse geben kann.

Plus Dass das Neuburger Parkbad wie beschlossen im Herbst und Winter nicht öffnet, trifft auch Vereine und alle, die das Schwimmen lernen wollen. Doch ein Quäntchen Hoffnung bleibt.

Von Manfred Rinke und Anna Hecker

Es ist eine weitreichende Entscheidung, die Jung und Alt betrifft. Wenn das Neuburger Parkbad im Herbst und Winter geschlossen bleibt, wie es jetzt beschlossen ist, gibt es keine Schwimmkurse und es fällt dieser Teil des Schulsports flach. Außerdem müssen Wasserwacht, vor allem aber die Synchron- und die Leistungsschwimmabteilung im TSV Neuburg sich nach Alternativen umsehen. Eine Herausforderung, bei der die Abteilungsleiter möglicherweise an ihre Grenzen stoßen werden. Zumal noch unklar ist, welche Bäder in der Region angesichts der zu erwartenden Energieknappheit im Winter überhaupt geöffnet haben. Von einer Seite kam in dieser Hinsicht schon einmal eine erfreulich positive Ansage.

