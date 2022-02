Neuburg

07:00 Uhr

Neuburger Verkehrsausschuss lehnt Zebrastreifen am Altstadtberg ab

An dieser Stelle kann ein Zebrastreifen nicht angebracht werden. Der Neuburger Verkehrsausschuss beauftragt die Verwaltung mit der Suche nach anderen Lösungen, die dort mehr Sicherheit bringen könnten.

Plus Um die Sicherheit für Schüler zu erhöhen, wird im Neuburger Ausschuss ein Fußgängerübergang beim Graben diskutiert. Die Polizei betrachtet den Antrag kritisch - aus gutem Grund.

Von Anna Hecker

Die Verkehrssicherheit wird in Neuburg seit Wochen heiß diskutiert. Nicht nur für die Kreuzung Monheimer Straße/Ingolstädter Straße suchte der Verkehrsausschuss in seiner jüngsten Sitzung eine Lösung, mit der Fußgänger die Straße sicher überqueren können. Auch der Altstadtberg rückte ins Blickfeld des Gremiums. Grund sind zunehmende Schülerquerungen an dieser Stelle.

