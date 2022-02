Neuburger Verkehrsausschuss muss Tempo 30 in Alt-Zell zum Teil ablehnen

Plus Der Neuburger Verkehrsausschuss lehnte in seiner jüngsten Sitzung mehrere Anträge ab. Dabei ging es um Tempo 30, Bewohnerparkausweise und eine Kurzhaltezone vor einer Apotheke.

Wie schwierig es manchmal sein kann, Verkehrsregeln anzupassen, obwohl alle betroffenen Anwohner sich für eine Änderung aussprechen, zeigte der Antrag von Ortssprecher Roland Habermeier, der sich im Namen der Bürger von Alt-Zell für eine Tempo-30-Regelung im Ortsteil einsetzte. Konkret geht es um die Kreisstraße 13 zwischen der Kirche und dem östlichen Ortsausgang sowie einigen sich nördlich darüber befindenden Straßen.