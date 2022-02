Neuburger verschickt Sexvideo an Minderjährige

Plus Vor zwei Jahren filmt sich ein junger Mann beim Sex mit einer 17-Jährigen und versendet die Aufnahme an eine 15-Jährige. Nun wird der Fall vor dem Neuburger Amtsgericht verhandelt.

Werden Inhalte auf dem Messengerdienst Snapchat versendet, löschen diese sich nach kurzer Zeit von selbst. Genau diese Plattform hat ein 23-Jähriger genutzt, um ein Sexvideo sowie eindeutige Intimfotos an zwei Minderjährige zu verschicken. Geholfen hat ihm das automatische Löschprinzip nicht: Der Fall landete vor dem Neuburger Amtsgericht. Dort äußerte sich der Angeklagte nicht zu den Vorwürfen und wurde zu einer Geldstrafe von 130 Tagessätzen à 50 Euro verurteilt.