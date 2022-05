Neuburger VIB Vermögen AG bleibt auf Erfolgskurs

Umsatzerlöse des börsennotierten Neuburger Unternehmens steigen um sieben Prozent. So hat sich die VIB Vermögen AG im ersten quartal 2022 entiwckelt.

Die VIB Vermögen AG konnte die Umsatzerlöse von 24,8 Millionen Euro im Auftaktquartal 2021 um sieben Prozent auf 26,5 Millionen Euro im ersten Quartal 2022 steigern. Das bereinigte EBT, das Ergebnis vor Steuern, erhöhte sich von 15,8 Millionen Euro um 8,4 Prozent auf 17,1 Millionen Euro. Das Konzernergebnis lag im ersten Quartal 2022 bei 11,3 Millionen Euro, nach 17,0 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Grund hierfür sind einmalige Sondereffekte im Rahmen des mehrheitlichen Anteilserwerbs der VIB Vermögen durch die DIC-Gruppe.

Zum Ende des ersten Quartals 2022 bestand das Immobilienportfolio der VIB Vermögen aus 109 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt rund 1,3 Millionen Quadratmetern. Die Leerstandsquote lag auf einem weiterhin niedrigen Niveau von 1,9 Prozent. Der operative Mittelzufluss aus der Vermietung stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,1 Prozent auf 15,7 Millionen Euro.

Der tatsächliche Wert der VIB Vermögen AG in Neuburg stieg um zwölf auf 899 Millionen Euro

Der Net Asset Value (NAV), also der tatsächliche Wert des Unternehmens, lag zum 31. März bei 831,9 Millionen Euro (31. Dezember 2021: 820,3 Millionen Euro). Der für den Wert des langfristigen Bestandsportfolios maßgebliche sogenannte Net Reinvestment Value, (NRV), lag zum selben Zeitpunkt bei 899,0 Millionen Euro (31. Dezember 2021: 887,3 Millionen).

Aufgrund der neuen Aktienmehrheitsverhältnisse bei der VIB Vermögen wird die Gesellschaft ihren Anteil am Joint Venture an die WDP NV/SA, Wolvertem übertragen. Aufgrund der Mehrheitsbeteiligung der DIC Asset kann die VIB Vermögen nun auf das über viele Jahre gewachsene, weit verzweigte Netzwerk aus regionalen Partnern der DIC Asset zurückgreifen. Daraus ergeben sich Synergieeffekte und die Chance, das Wachstumspotenzial des lokalen Logistikmarkts noch gezielter zu nutzen. „Aus den hervorragenden Geschäftszahlen des ersten Quartals 2022 wird erneut deutlich, was die VIB Vermögen auszeichnet – ein rentables Immobilienportfolio in Verbindung mit einem stabilen Geschäftsmodell und einem sehr engagierten Team. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe, die Zusammenarbeit mit den Kollegen und eine profitable Weiterentwicklung der VIB“, sagt Dirk Oehme, VIB-Finanzvorstand. (nr)