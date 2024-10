Neuburger Volkstheater: Daniela Zimmermann übergibt an Maximilian Huber

Führungswechsel beim Neuburger Volkstheater: Nach sieben Jahren hat die bisherige Vorsitzende Daniela Zimmermann die Leitung des 225 Mitglieder starken Vereins an Maximilian Huber übergeben. Neben Zimmermann wurden auch Oberspielleiter Oliver Vief, Schriftführerin Andrea Vief sowie der stellvertretende Vorsitzende Leon Zimmermann mit emotionalen Worten und Anekdoten verabschiedet. Oliver Vief scheidet zwar aus dem Führungsgremium aus, bleibt aber dem Volkstheater weiterhin als kreativer Kopf sowie Schauspieler und Regisseur erhalten.

Maximilian Huber übernimmt Führung beim Neuburger Volkstheater

Mit dem neuen Vorsitzenden Maximilian Huber tritt bereits die nächste Generation der Laienspieler in die Verantwortung. Der bisherige Kassier kann in seinem neuen Führungsteam auf eine Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bauen, die aus dem Volkstheater-Nachwuchs stammen. Tina Lehmann, Martin Göbel und Eberhard G. Spieß fungieren künftig als stellvertretende Vorsitzende, David Munzinger wurde zum Schatzmeister bestimmt, Stephanie Geier folgt Oliver Vief als Oberspielleiterin nach, während Pauline Ettl das Amt der Schriftführerin bekleidet. Komplettiert wird die achtköpfige Vorstandschaft durch Tamara Hanne als Jugendleiterin. Den Vereinsausschuss ergänzen als Beisitzerinnen und Beisitzer Anja Soller, Melanie Lux, Christoph Lenhardt und Ben Machel.

Durchwegs positiv, auch in finanzieller Hinsicht, fiel die Bilanz des zurückliegenden Spieljahres aus. In der Box15 am Donauwörther Berg sahen das „Königlich Bayerische Amtsgericht“, „Urmel aus dem Eis“ und „Der Spielleiter“ jeweils ausverkaufte Häuser. Ebenfalls sehr erfolgreich, wenn auch durch einige Wetterkapriolen beeinflusst, fiel die Bilanz für die Freilichtaufführung „Ein Münchner im Himmel“ aus.

Geehrt wurden für langjährige Mitgliedschaft Walter Binknus, seit 40 Jahren auf und hinter der Bühne ein unverzichtbarer Bestandteil des Neuburger Volkstheaters, sowie Andrea Vief, Fritz Müller und Helmut Lenz (alle 25 Jahre).