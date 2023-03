Neuburger Wiesn: Knackpunkt ist die Selbstbedienung

Plus Das Konzept für das Volksfest 2023 steht fest, aber es gibt auch Zweifel. "Ohne Bierzelt ist es nix", findet Peter Winterholler. Die Juliusbrauerei fährt ihre Produktion hoch.

Das "neue" Volksfest für Neuburg steht jetzt fest. Es wird einen großen Biergarten geben, nur ein kleines Zelt, vermutlich Selbstbedienung, zwei Fahrstraßen und einen Bierpreis von knapp zehn Euro pro Maß. Festwirt Christoph Gräbner und die Juliusbrauerei erhalten einen Fünf-Jahres-Vertrag von der Stadt.