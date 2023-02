Neuburger wird mit Alkohol am Steuer erwischt

Bei einer Polizeikontrolle halten die Beamten einen Neuburger Autofahrer an. Der Mann muss sich einem Alkotest unterziehen.

Die Neuburger Polizei hat einen alkoholisierten Autofahrer erwischt. Das geht aus dem Bericht hervor. Am Sonntagmorgen wurde ein 55-jähriger Neuburger im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Münchener Straße in Neuburg von einer Polizeistreife angehalten. Hierbei konnten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrzeuglenker feststellen. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 0,5 Promille.

Beim 55-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutentnahme im Krankenhaus Neuburg durchgeführt. Zudem wurden von der Polizei die Autoschlüssel sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der 55-Jährige den Heimweg zu Fuß antreten. Ihn erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. (AZ)