Neuburger wird offenbar von vier Männern attackiert: Zeugen gesucht

Vier unbekannte Männer schlagen offenbar auf einen 39-jährigen Neuburger ein und verletzten diesen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch gegen 21.30 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst in die Richard-Wagner-Straße in Neuburg gerufen. Dort soll sich laut Polizeiangaben im Bereich der Hausnummer 13 eine Schlägerei ereignet haben. Ein 39-jähriger Neuburger wurde offenbar durch vier bislang unbekannte Männer geschlagen. Anschließend flüchteten diese.

Neuburg: Zeugen nach Schlägerei gesucht

Der Neuburger wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei Neuburg bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 08431/6711-0 zu melden. (AZ)