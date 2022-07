Neuburger Woazenbuam bringen neues Stück auf die Bühne

Das Theaterensemble der Neuburger Woazenbuam spielt das Stück „Die Tante mog koan Fleischsalat“. Wer neu mit dabei ist.

Treffender hätte der Ort kaum sein können. „Im Austrog“ (Rentnersitz), dem Gartenhaus von Horst Bollinger in der Ingolstädter Straße, traf sich das Theaterensemble der Neuburger Woazenbuam zu seiner ersten Leseprobe zur diesjährigen Theatersaison.

„Nomen est omen“ könnte man sagen. Schließlich hat Horst Bollinger inzwischen nach 49 praktizierten Berufsjahren den Malerpinsel endgültig im Eimer abgelegt. „Auf Baugerüsten brauche ich nicht mehr herumklettern, doch auf der Bühne stehe ich weiterhin“, kommentiert der Woazenbuamchef seine neue „berufliche Situation“. Das seit 1979 jährlich spielende Woazenbuamtheater hat auch harte Zeiten hinter sich. „2020 fiel nach nur drei Proben der Coronavorhang und hat sich seitdem nicht mehr geöffnet.“.

Im Vorfeld zur Rekrutierung eines Ensembles stellte Bollinger eine gewisse Lethargie zum Gang auf die Bühne fest. Doch mit Hartnäckigkeit und Überredungskunst steht jetzt die Bühnentruppe 2022. Bollinger spielt in dem Dreiakter „Die Tante mog koan Fleischsalat“ des Oberpfälzers und hauptberuflichen Standesbeamten Toni Lauerer nur eine kleine Rolle. Dafür führt er diesmal Regie. Neu im achtköpfigen Ensemble sind Jürgen Renner und Doreen Rohde. Die Neuburgerin stammt ursprünglich aus dem Großraum Berlin, was man auch hört. „Diesen preißischen Dialekt arbeiten wir auch in das Drehbuch mit ein“, verspricht Bollinger.

Die Hauptrolle der veganen Tante Gretl fiel auf die bühnenerfahrende Anika Karl. Angela Kristen wird auf die Bühne zurückkehren und zwar mit Zukunftsperspektive. „Zu den Proben bringe ich meine 15-jährige Tochter mit, die eine gewisse Leidenschaft für die Amateurschauspielerei entwickelt“, verspricht die Rückkehrerin. Andrea Mahlo, Matthias Faller, Alexander Strauß und Horst Bollinger selbst sind „alte Bühnenhasen“ beim Woazenbuamtheater. Mit Andrea Schatzmann im Soufflierkasten gibt es ebenfalls eine „Neue.“

Anschließend teilte Horst Bollinger die Drehbücher zur ersten Leseprobe aus. Der „Austrog“ wurde dadurch allerdings zweckentfremdet, denn es entwickelte sich schon zum Auftakt ein arbeitsintensiver Hotspot in Neuburgs Ingolstädter Straße.