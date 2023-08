Neuburger Woazenbuam starten in die Theatersaison

Nach Schlossfest und Volksfest starten die Neuburger Woazenbuam in die Theatersaison. Mit „Glaub's oder glaub's ned“ zeigen sie eine himmlisch-höllische Komödie.

Schlossfest und Tag der Vereine im Volksfest sind vorbei. Für die Neuburger Woazenbuam ist dies das Startsignal zur diesjährigen Theatersaison. Der erste Ensembletreff als Leseprobe findet traditionell im „Austrog,“ dem Gartenhaus von Woazenbuamchef Horst Bollinger, statt. Dies war in der Vergangenheit immer ein hochsommerliches Vergnügen, doch diesmal hatte der Hausherr seinen Ofen im Austrog angeheizt. Der Stimmung tat dies allerdings keinen Abbruch. Horst Bollinger, der Teil des zehnköpfigen Ensembles ist und Regie führt, stellte das Stück für 2023 vor. Nach eingehenden Studien von Drehbüchern fiel die Wahl auf „Glaub's oder glaub's ned“, eine himmlisch-höllische Komödie in drei Akten von Alfred Högerle.

„Dies ist ein typisches Corona-Stück“, erklärte Horst Bollinger. Alfred Högerle, der Münchner Schauspieler und Gründer des „Laimer Brettls“, griff während des Lockdowns zur Autorenfeder. Heraus kam ein typisch bayerisches Stück, das sowohl an den Brandner Kaspar erinnert, als auch an die Fußballrivalität zwischen der Säbener Straße und Giesings Höhen (Bayern - 1860 München) in der Landeshauptstadt.

Start in die Theatersaison für die Neuburger Woazenbuam

Im Stück selbst entbrennt ein überaus humorvoller Kampf zwischen Himmel und Hölle um die Seele eines „Ruach!“ Auf Wunsch seines Nachbarn soll ihn der Teufel holen. Doch in die Zwickmühle gerät der „Boandlkramer“. Er weiß nicht, ob der den Delinquenten nach oben oder nach unter befördern soll. Zur ersten Leseprobe kam die volle Besetzung zum Austrog. Alexander Strauß, Anika Karl, Andrea Mahlo, Jürgen Renner, Andrea Schatzmann, Doreen Rhode, Mathias Faller und Horst Bollinger stranden auch 2022 auf der Bühne des Woazenbuamtheaters. Hinzu kommen Rückkehrerin Daniela Engler und Bobby Flauger, der von der Technik auf die „Bretter“ wechselt. Soufflieren wird Brigitta Bollinger. Das Stück ist auch eine besondere Herausforderung an die Technik für Licht und Toneffekte.

Die Premiere findet am Samstag, 4. November, um 19 Uhr im Festsaal des Sporthotels Rödenhof statt. Weitere Termine sind 11. November, 19 Uhr, 12. November, 17 Uhr, 17. November, 20 Uhr und 18. November, 19 Uhr.

