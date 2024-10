Neuburgerin gewinnt Bilderrätsel: „Das wahre Glück ist die Familie“

Sie stand gerade in ihrem Garten im Neuburger Ortsteil Bergheim, als sie die frohe Botschaft erreichte: Veronika Speth hat beim Bilderrätsel unserer Zeitung teilgenommen und hat richtig gerätselt. Das Glück war ihr hold, am Dienstag zog die Losfee ihren Namen aus dem Lostopf. Nun ist sie um 1000 Euro reicher.

Wie die 67-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt, sei ihr Mann am Dienstagnachmittag mit dem Hörer in der Hand zu ihr in den Garten gelaufen und habe nur zu ihr gesagt: „Da ist eine Überraschung für dich am Telefon.“ Am anderen Ende verkündete dann ein Mitarbeiter des Zeitungsverlags ihren Gewinn.

Neuburgerin gewinnt 1000 Euro bei Bilderrätsel der Augsburger Allgemeinen

Dabei kam Speth eher zufällig dazu, am Gewinnspiel teilzunehmen. „Heute in der Früh hatten wir Zeit“, erzählt Speth begeistert. Eigentlich stand ein Arzttermin an, „aber davor haben wir noch am Tisch die Zeitung durchgeblättert.“ Zusammen mit ihrem Ehemann sei sie dann eher zufällig auf das Gewinnspiel aufmerksam geworden und habe sich dann gedacht: „Ach, probieren wir es doch einfach mal“.

Es ist das erste Mal für die Seniorin, dass sie bei einem Rätselspiel gewonnen hat. Umso größer war die Überraschung, als der freudige Anruf kam: „Ich war total verblüfft, dass das tatsächlich geklappt hat“, so Speth.

Wofür genau sie die 1000 Euro ausgeben wird, weiß Veronika Speth noch nicht. „Gesundheit und Vorsorge“ ist ihr wichtig, aber auch „ein schönes Familienessen“ wird es wohl geben, mit allen 16 Enkeln, Kindern und Schwiegerkindern. Denn das wahre Glück liegt für die dreifache Mutter und achtfache Großmutter nicht im Geld, sondern in ihrer Familie, die alle in Neuburg leben. „Man hat immer wen da von den Enkeln. Wenn ich denen ihre Lieblingsspeise koche, bin ich eigentlich am glücklichsten.“