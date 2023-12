Neuburgerin heizt mit Grill ihre Wohnung und vergiftet sich selbst

Weil sie mit einem Holzkohlegrill ihr Schlafzimmer heizte, erlitt eine 42-Jährige in Neuburg eine schwere Kohlenmonoxid-Vergiftung. Sechs Kinder schliefen in der gleichen Wohnung.

Eine 42-Jährige aus Neuburg hat am Sonntagabend eine schwere Vergiftung erlitten. Sie hatte ihre Wohnung mit einem Hollzkohlegrill geheizt. Es ist der Aufmerksamkeit der Nachbarschaft zu verdanken, dass die Frau gerettet werden konnte. Sechs Kinder, die sich ebenfalls in den Räumen der Gustav-Philipp-Straße aufhielten, mussten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden.

Gegen 19 Uhr wurde zunächst der Rettungsdienst zu einem internen Notfall gerufen. Beim Betreten der Wohnung löste der CO-Melder, den der Rettungsdienst immer mit sich führt, aus und zeigte so hohe Werte an, die ohne weitere Schutzausrüstung nur den sofortigen Rückzug blieb. Das teilte Markus Riess, Kommandant der Feuerwehr Neuburg mit, der selbst im Einsatz war.

Kohlenmonoxid-Vergiftung in Neuburg: Sechs Kinder waren in der betroffenen Wohnung

Die Kinder konnten noch mit dem Rettungsdienst die Wohnung verlassen. Die Mutter musste allerdings dann, von der zwischenzeitlich nachalarmierten Feuerwehr, unter Atemschutz aus der Wohnung gerettet werden. Zusätzlich wurde die Wohnung sofort quer gelüftet und der Grill aus der Wohnung gebracht.

Die Feuerwehr musste mit Atemschutz in die Wohnung gehen. Foto: Feuerwehr Neuburg

Die anderen Bewohner aus dem Mehrparteienhaus mussten zur Sicherheit aus dem Mehrparteienhaus evakuiert werden. Die betroffenen Bewohner konnten in einem Nachbarhaus und die Kinder in zwei Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr so lange warten, bis eine Rückkehr ins Haus wieder möglich war. Denn alle angrenzenden Wohnungen und Räume mussten die Einsatzkräfte auf eine mögliche, vorhandene erhöhte CO-Konzentration prüfen. Nach rund eineinhalb Stunden konnten die Personen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Mutter der Kinder aus der Schadenwohnung wurde zur weiteren Behandlung in ein Spezialkrankenhaus gebracht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber, der die verletzte Frau in eine Spezialklinik fliegen sollte, konnte wegen des starken Nebels um Neuburg nicht anfliegen.

Die Kinder der betroffenen Familie kamen zunächst zur Dienststelle der Polizei Neuburg, wo die weitere Unterbringung für die Kinder geklärt werden musste. Wie die Polizei Neuburg meldet, wurden die fünf Kinder und das Enkelkind der schwer verletzten Frau in die Obhut von Verwandten gegeben. Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz für die Einsatzkräfte zu Ende. (AZ)

