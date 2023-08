Neuburg

Neuburgerin Hilde Zerava feiert 102. Geburtstag: „Ich lebe gern“

Plus OB Bernhard Gmehling gratulierte Hilde Zerava aus Neuburg zu ihrem besonderen, 102. Geburtstag. In der Stadt leben derzeit sieben 100-Jährige.

Von Winfried Rein

Sie hat im Casino in Las Vegas gespielt, war 35 Mal in Kanada und „skypt“ täglich mit ihrer Tochter Helga in Vancouver. Das allein ist schon bemerkenswert, doch wenn man das Alter von Hilde Zerava erfährt, steigt der Respekt noch einmal: Die Dame ist soeben 102 Jahre alt geworden.

Ihr Frohsinn und wacher Geist brachte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling am Freitag ins Schwärmen: "Ich bin begeistert von Ihnen." Die Jubilarin bedankte sich sofort für ihr Geschenk auch beim Volksfest: „Sie haben mir ein Herzerl gegeben.“ Natürlich wollte der OB das Rezept für so lange Gesundheit wissen. „Ich lebe gern“, antwortete Hilde Zerava. Früher habe sie auch mal geraucht „und ein Schnapserl beim Heurigen, das geht sich immer noch aus“.

