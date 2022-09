Neuburgerin möchte seitlich einparken und verursacht 6500 Euro Schaden

Außerdem verletzte sich die 33-jährige Autofahrerin durch den Vorfall leicht.

Am Dienstagabend ist es in der Adalbert-Stifter-Straße in Neuburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Darüber informiert die Polizei. Eine 33-jährige Neuburgerin wollte ihr Auto seitlich am Straßenrand abstellen. Zwischenzeitlich stieg sie aus ihrem Fahrzeug aus, um sich zu orientieren. Dabei setzte sich das Fahrzeug eigenständig in Bewegung und stieß gegen ein geparktes Auto und einen angrenzenden Gartenzaun. Die Fahrerin wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Das Auto wurde dabei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6500 Euro. (AZ)