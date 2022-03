Neuburg

vor 32 Min.

Neuburgerin will Frauen bei Selbstständigkeit unterstützen

Die gebürtige Neuburgerin Stefanie Jungbauer hat sich selbstständig gemacht. Ihre Erfahrungen will sie jetzt an Frauen weitergeben.

Plus In Führungspositionen sind Frauen immer noch kaum vertreten. Wir blicken auf starke Frauen, die an der Spitze stehen. Den Auftakt zu einer kleinen Serie macht Stefanie Jungbauer.

Von Anna Hecker

Die eigene Chefin sein, souverän im Arbeitsleben, sicher auf beiden Füßen stehen. Sich selbstständig zu machen, ist generell nicht leicht, aber vor allem Frauen scheinen damit Probleme zu haben, denn laut Statistik waren im Jahr 2020 nur 34 Prozent der Selbstständigen in Deutschland weiblich. Eine davon ist Stefanie Jungbauer. Ihr Weg führte über viele Ecken und Kurven – eine Erfahrung, die die gebürtige Neuburgerin jetzt weitergeben möchte. Und die Frauen stärken will, selbstbewusst durchs Leben zu gehen.

