Neuburgerin wird beim Einkauf der Geldbeutel gestohlen

Einer 61-jährige Frau aus Neuburg wurde beim Einkauf der Geldbeutel gestohlen. Die Polizei gibt deshalb Tipps vor Taschendiebstahl.

Eine 61-jährige Frau aus Neuburg ist am Mittwochnachmittag, 22. November, in einem Verbrauchermarkt in der Nördlichen Grünauer Straße Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Laut Angaben der Polizei hielt sich die Neuburgerin gegen 13.30 Uhr in dem Markt auf und hatte ihre Tasche am Einkaufswagen hängen. In einem unbemerkten Augenblick wurde aus der Tasche der Geldbeutel der 61-Jährigen mit Bargeld und Ausweispapieren im Gesamtwert von 35 Euro entwendet.

Diese Tipps gibt die Polizei, um sich vor Taschendiebstahl zu schützen: