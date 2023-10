Neuburg

Neuburgerin wird Vize Miss-Universe: "Ich musste meine Grenzen überwinden"

Cagla Süß kurz nach ihrem Triumph in Mexiko: In der Hand den Pokal und die Medaille für den zweiten Platz beim internationalen Universe-Wettkampf.

Plus Cagla Süß betreibt Bodybuilding aus Passion. Sie formt ihren Körper für Wettkämpfe auf Leistungsniveau. Jetzt hat sie einen wichtigen Titel geholt – und will mehr.

Eine zierliche Person ist Cagla Süß. Ihr dunkles, langes Haar trägt sie meistens zum Zopf gebunden. Dass Sport in ihrem Leben eine große Rolle spielt, kann jeder sehen. Sie ist gut trainiert, ihre Oberarme und Schultern sind definiert. Das liegt an ihrem Hobby: Bodybuilding. Und wenn es für die 30-Jährige läuft wie bisher, will sie ihre Leidenschaft zu ihrem Beruf machen. Den ersten Titel hat sie sich bereits geholt.

Der 15. Juli 2023 war für Cagla Süß der bisher wichtigste Tag in ihrer Karriere als Bodybuilderin. An jenem Sonntag errang sie bei dem internationalen und anerkannten Universe-Wettbewerb der Word Fittness Foundation (WFF) den zweiten Platz. An dem Wettbewerb nehmen über 400 Athleten teil. Cagla Süß aus Neuburg, Oberfeldwebel beim Jagdgeschwader 74, ist Vize Miss-Universe.

