Neuburg

18:00 Uhr

"Neuburgpuls": der neue digitale Veranstaltungskalender der Stadt

Plus Auf der Internetseite sollen sämtliche Veranstaltungen in Neuburg und in der Umgebung vereint werden. Der Name des Projekts kommt nicht von ungefähr.

Von Laura Gastl Artikel anhören Shape

Puls - das steht für Party und Unterhaltung, Leben und Lifestyle, Sport und Szene in Neuburg. Jetzt muss "Neuburgpuls", der neue digitale Veranstaltungskalender für die Stadt und Umgebung, noch mit Leben befüllt werden, um tatsächlich zu pulsieren zu beginnen. Denn erst seit Freitagmittag ist er online.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen