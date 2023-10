Neuburgs Bürgermeister sieht "Gängelei der Autofahrer" und zieht Konsequenzen

Plus Bürgermeister Peter Segeth ist aus dem Arbeitskreis Verkehrsentwicklung ausgetreten. Dort gehe es nur noch um Radler, kritisiert er. Sein Schritt löst Diskussionen aus.

Geht es in der Neuburger Verkehrsentwicklung nur noch um die Interessen von Radfahrerinnen und Radfahrern? Diesen Vorwurf äußert der dritte Bürgermeister Peter Segeth ( CSU), der von einer "Gängelei der Autofahrer" spricht. Seine Unzufriedenheit war derart groß, dass er aus dem Arbeitskreis Verkehrsentwicklung ausgetreten ist. Dieser Schritt löst Diskussionen in der Stadtpolitik aus.

Der Arbeitskreis Verkehrsentwicklung ist ein empfehlender, nicht öffentlicher Ausschuss, der keine Entscheidungen treffen kann. Das Gremium besteht aus Stadträten aller Fraktionen, die dem Verkehrsausschuss zuarbeiten und Vorschläge unterbreiten sollen. Die Leitung obliegt dem Verkehrsreferenten Bernhard Pfahler (FW). Bis zuletzt war auch Peter Segeth Teil des Ganzen. Er habe sich freiwillig für eine Mitarbeit im Gremium gemeldet und hatte sich erhofft, dass dort ganzheitlich über den Verkehr in Neuburg gesprochen wird, also über den ÖPNV, den Auto- und Radverkehr sowie Fußgänger, erklärt der dritte Bürgermeister auf Nachfrage unserer Redaktion.