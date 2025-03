Hallo Herr Zagler. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind einer der ersten Absolventen am Campus Neuburg. Wie fühlt sich das an?

Danke. Sehr gut fühlt sich das an. Ich habe es nicht bereut, dass ich in Neuburg studiert habe. Es war manches noch nicht ganz so perfekt strukturiert und aufgebaut wie an anderen Hochschulen, aber ich würde jederzeit wieder nach Neuburg an die THI gehen.

