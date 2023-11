Neuburgs OB Gmehling: "Keine Kürzungen beim Jazzclub"

Beim Birdland soll es keine finanziellen Kürzungen geben, wenn es nach Oberbürgermeister Gmehling geht. Die Entscheidung liegt beim Stadtrat.

Eine Überraschung war es eigentlich keine, aber in dieser Deutlichkeit doch eine klare Ansage für die bevorstehende Entscheidung über die Verteilung der städtischen Zuschüsse an Kulturtreibende. „Ich werde mich mit großer Vehemenz und mit allem was ich habe, dafür einsetzen, dass die Zuschüsse für den Birdland-Jazzclub nicht gekürzt werden“, versprach Oberbürgermeister Bernhard Gmehling in der Livesendung von Bayern 2 anlässlich des 13. Birdland Radio Jazzfestivals. Möglicherweise seien Einschnitte bei dem einen oder anderen kulturellen Aspekt angesichts der angespannten städtischen Haushaltslage unumgänglich, „aber beim Jazzclub auf gar keinen Fall“, stellte Gmehling klar.

Das Birdland Neuburg soll von finanziellen Kürzungen nicht betroffen sein

Dieser sei nämlich eine „Perle“ und ein „Kleinod“ im kulturellen Leben der Stadt. Das Birdland und sein längst legendärer Ruf würden den Namen Neuburgs in nahezu jeden Winkel Deutschlands und Europas transportieren, die Qualität und Klasse der dort auftretenden Künstlerinnen und Künstler grenzen für den OB sogar „an ein Wunder“. Deshalb wäre es das absolut falsche Signal gegenüber dem verdienten langjährigen Vorsitzenden und Gründungsmitglied des Clubs, Manfred Rehm, und dessen unschätzbarer Arbeit von abertausenden ehrenamtlichen Stunden, jetzt den Rotstift anzusetzen. Er sei guten Mutes, dass er die Mehrheit des Stadtrates in dieser Sache auf seine Seite bringen könne. Der Kulturausschuss hatte die Entscheidung über die Zuschussanträge der städtischen Kulturträger im Oktober auf den Januar vertagt.