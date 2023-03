Mäßige Gästezahlen: Neuburgs OB will Marketing fürs Schlossmuseum

Das Potenzial des Neuburger Schlossmuseums ist mit zuletzt 9900 Besuchern nicht ausgeschöpft. Die Flämische Galerie zeigt Originalwerke von Anthonis van Dyck.

Mit 9900 Besuchern ist die Bilanz des Neuburger Schlossmuseums 2022 eher mäßig ausgefallen. In früheren Jahren sind bis zu 20.000 Gäste gezählt worden. Jetzt hofft man auf mehr Zuspruch durch den Publikumsmagneten Schloßfest Ende Juni/Anfang Juli.

Nach den Einschränkungen der Pandemie und der Zeit als Baustelle braucht das staatliche Museum offenbar wieder mehr Werbung. Die anderen 40 Burgen und Schlösser des Freistaats erreichten insgesamt immerhin wieder 3,5 Millionen Besucher. 700.000 davon steuerten Schloss Neuschwanstein an. Die Willibaldsburg Eichstätt mit 32.000 Besuchern und die Befreiungshalle Kelheim mit 93.000 legten im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zu.

Ob und wie Steigerungen in Neuburg erreichbar sind, können die Pressesprecherinnen der Bayerischen Schlösserverwaltung nicht sagen, denn sie dürfen nicht mit der Presse reden. Dafür erklärt Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling laut und deutlich, dass er das Marketing für das staatliche Schlossmuseum als steigerungsfähig sehe. Die Stadt übernehme jährlich mehr als 200.000 Euro an Betriebskosten und werbe auf Messen sowie im Tourismusbüro für das Schloss. "Die Schlösserverwaltung muss aber selbst auch mehr tun", findet der OB. Sein Wunsch für eine kleine Gastronomie, etwa im Schlosshof, wird aber wohl weiterhin unerfüllt bleiben. Immerhin kann man einen Getränkeautomaten im großzügigen Kassenraum nutzen.

Zweite Etage des Hauptflügels im Schlossmuseum Neuburg bleibt seit drei Jahren ungenutzt

2023 überweist Stadtkämmerer Markus Häckl dem Finanzministerium oder der Schlösserverwaltung voraussichtlich 205.000 Euro Betriebskostenanteil – 15.000 Euro weniger als in früheren Jahren. Die zweite Etage des Hauptflügels bleibt nach dem Auszug der Prähistorischen Sammlung vor drei Jahren vorerst ungenutzt. Das ist schade, denn die attraktiven Bodenfunde befinden sich im Besitz des Historischen Vereins Neuburg oder stehen zumindest als Kopien zur Verfügung.

Die Archäologische Staatssammlung bietet heuer in Neuburg eine Wanderausstellung über künstlerisch hochwertige Schmucksteine ("Antike Gemmen") vom 17. März bis Ende August an. Eine dauerhafte Neuausstattung des Archäologie-Museums wäre dann ein Thema für 2024.

Immerhin sind die Bilder des berühmten holländischen Malers Anthonis van Dyck (1599 – 1641) nach einer Sonderausstellung in München in die Flämische Galerie ins Neuburger Schloss zurückgekehrt. Wissenschaftler hatten in Symposien die Werke des in Europa für seine lebendigen Porträts von Fürsten, Feldherren und Schönheiten gefeierten Künstlers analysiert. Dabei stellten sie unter anderem fest, dass das Abbild des Neuburger Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm mit einer seiner großen Doggen zweifelsfrei vom Meister persönlich angefertigt worden war – für die Fachwelt sensationell. Das Meisterwerk wartet an prominenter Stelle im Ottheinrichsaal des Schlosses zusammen mit Bildern von Peter Paul Rubens auf Besucher und Bewunderer.