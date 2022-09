Neuburgs Winzer Josef Tremml erwartet einen Spitzenwein

Plus Die Weinlese im Neuburger Stadtteil Laisacker erbringt rund 1,5 Tonnen Trauben. Seine großen Pläne auf Revitalisierung des Neuburger Anbaus konnte Josef Tremml aber nicht umsetzen.

Einen „sehr guten Jahrgang 2022“ erwartet der Neuburger Winzer Josef Tremml beim Wein. Im dichten Morgennebel hat er gestern 1,5 Tonnen Trauben am Weinberg in Laisacker geerntet.