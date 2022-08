Neue Ampelschaltung in Neuburg ist aktiv - und der Verkehr läuft wieder

Die neue Ampelschaltung an der Monheimer Kreuzung in Neuburg ist bereits aktiv - und nach ersten Beobachtungen läuft der Verkehr wieder.

Das ging schneller als angekündigt: Die Firma Siemens hat die neue Ampelschaltung an der Monheimer Kreuzung installiert, die neuen Phasen sind laut Stadt bereits seit dem späten Dienstagvormittag aktiv. Damit ist die Anordnung des Zweiten Bürgermeisters Johann Habermeyer vom Montag nach nicht einmal einem Tag umgesetzt. Wie berichtet, hatte Habermeyer nach massiven Beschwerden über den Stau in der Ingolstädter Straße, hervorgerufen durch die neue Ampelschaltung, angeordnet, die Ampelphasen an der Monheimer Kreuzung wieder auf die alten Zeiten umzustellen - zulasten der grünen Welle in Richtung Luitpoldstraße.

Monheimer Kreuzung in Neuburg: Neue Ampelschaltung ist aktiv

"Wir wissen noch nicht, welche Auswirkungen dieser Schritt haben wird", hatte Dritter Bürgermeister Peter Segeth angekündigt. Stadtsprecher Bernhard Mahler hat die neue Ampelschaltung am Dienstagmittag getestet. Sein Fazit: "Problem behoben." Der Verkehr laufe "völlig problemfrei", die Fahrzeuge, die in der Ingolstädter Straße stadteinwärts an der Ampel stehen, seien während einer Phase über die Kreuzung gekommen, so die Beobachtung von Mahler.

Ein Test unserer Redaktion am Dienstagmittag ergibt tatsächlich, dass sich die Situation deutlich entspannt hat. Zwar muss man von der Ingolstädter Straße stadteinwärts kommend an mehreren roten Ampeln halten. Doch der Verkehr staut sich nicht mehr und ist im Fluss, so die Beobachtungen am Dienstagmittag. (ands, taf)

