Neue Ampelschaltung: Und schon staut es sich in der Ingolstädter Straße

Die Ingolstädter Straße in Neuburg ist seit Donnerstag wieder frei befahrbar. Doch die neue Ampelschaltung an der Kreuzung zur Monheimer Straße lässt den Verkehr stocken.

Seit Donnerstagvormittag ist die Ingolstädter Straße wieder frei befahrbar - eine Nachricht, die viele in der Region Neuburg freut und entlastet. Im Rahmen der Wiedereröffnung setzt die Stadt auch einen Beschluss des Verkehrsausschusses um. Von nun an haben Fußgänger und Radfahrer an der viel diskutierten Kreuzung zur Monheimer Straße eine eigene Grünphase. Währenddessen müssen die Autofahrer aus allen vier Richtungen stehen.

Neuburg: Neue Ampelschaltung sorgt für Stau in der Ingolstädter Straße

Eine Maßnahme, deren Folgen noch am Donnerstag deutlich werden. Am Nachmittag stauen sich die Autos in Fahrtrichtung Innenstadt deutlich zurück, teils bis zum Pitstop. Dies berichtet Dritter Bürgermeister Peter Segeth auf Anfrage. Nach seiner Beobachtung sind im schlechtesten Fall lediglich zwei Autos pro Grünphase über die Ampel gekommen – im besten Fall waren es sieben. Es dauert offenbar mehr als eine Minute, bis die Ampel wieder von Rot auf Grün umspringt.

So staute sich der Verkehr in der Ingolstädter Straße in Neuburg am Donnerstagnachmittag. Foto: Bernhard Mahler

Die Leute müssten lernen, an dieser Kreuzung zügig nach rechts abzubiegen, damit möglichst viele über die Kreuzung kommen, so Segeth. Man sei daran gewöhnt, dass während der eigenen Grünphase auch Radler und Fußgänger die Straße queren, dies ist nun nicht mehr der Fall. Man müsse beobachten, wie sich der Verkehr an dieser Stelle entwickelt, die „Feuertaufe“ sei zum Schulstart. Wenn die Beschwerden massiv werden, müsste sich der Verkehrsausschuss nochmals mit der Thematik befassen.

