Neuburg

vor 18 Min.

Neue Apotheke öffnet am Neuburger Schrannenplatz

Inhaber Dominik Weigl freut sich auf zahlreiche Kundinnen und Kunden in der neuen Apotheke am Schrannenplatz in der Neuburger Innenstadt.

Plus Am Schrannenplatz in Neuburg gibt es eine neue Apotheke. Dominik Weigl betreibt diese als Zweigstelle der Apotheke der Barmherzigen Brüder. Bald soll es einen besonderen Service geben.

Von Anna Hecker

Mitten in der Innenstadt, mitten am Schrannenplatz: Einen zentraleren Standort hätte Dominik Weigl für seine neue Apotheke in Neuburg nicht finden können. Der Inhaber der Apotheke der Barmherzigen Brüder in der Bahnhofsstraße hat sich damit an ein zweites Standbein herangewagt. Am Montagmorgen konnten feierlich die Luftballons aufgehängt werden, denn dann fiel der Startschuss für die „Apotheke am Schrannenplatz“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen