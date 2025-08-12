Neue Ausstattung für die Mittelschule Neuburg

Der Freundeskreis der Mittelschule Neuburg unterstützte erneut großzügig die Schule: Vorsitzende Silvia Bauer übergab gemeinsam mit Schulleiterin Anne Graf zwei neue Ausstattungsprojekte an den Träger der Schule, die Stadt Neuburg. Finanziert wurden beide Projekte komplett vom Förderverein. Die Rückprojektionsleinwand ist flexibel einsetzbar und wird bei Vorträgen und Veranstaltungen genutzt. Ein besonderes Highlight: Drei Relaxliegen für den Pausenhof, handgefertigt von der Technikgruppe der 10. Klasse unter Leitung von Fachoberlehrer Michael Lehn. Unterstützt wurden sie von Christian Stemmer (Holzbau Stemmer), mit dem der Kontakt über die Initiative „Schule und Wirtschaft“ entstanden war. Nach intensiver Planungsphase begannen die praktischen Arbeiten im Januar in der Werkstatt in Oberhausen. Kolleginnen, Kollegen und die Schulsozialarbeit halfen beim Transport der Schüler in den Betrieb. Dort sammelten sie wertvolle praktische Erfahrungen und konnten ihr handwerkliches Können unter realen Bedingungen unter Beweis stellen. Der Bauhof übernahm anschließend die Montage im Pausenhof. Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling lobte das Engagement aller Beteiligten und überzeugte sich vom gelungenen Ergebnis – inklusive Probeliegen. Als Dank für ihren Einsatz erhielten die Schüler Gutscheine für das Neuburger Volksfest.

